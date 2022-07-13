Співак Wellboy (справжнє ім’я — Антон Вельбой) випустив нову пісню Ворогів на ножі, присвячену українській незламності. Артист нагадав, що ворог намагається знищити не лише українців, а й нашу культуру та ідентичність.

Антон вважає, що боротьба за наше існування триває вже не перший рік. Пісня не про війну, а саме про український дух. Wellboy упевнений, що ми обов’язково переможемо та виборемо право на існування.

Зараз дивляться

– Це пісня не про війну. Вона про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу і спрагу життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але через тріщину обов’язково просочиться світло і всіх ворогів буде покарано, – вважає музикант.

Вперше артист презентував пісню на благодійному концерті Life will win у рамках європейського туру. Своєю творчістю Wellboy сприяв збиранню коштів на закупівлю рентген-прозорих операційних столів для українських лікарень.

Шанувальники артиста зможуть почути пісню наживо і на інших концертах Антона. Ворогів на ножі також увійде до майбутнього альбому музиканта, над яким він уже працює.

У кар’єрі Wellboy в останні місяці сильні зміни – у червні артист відмовився від співпраці зі скандальним продюсером Юрієм Бардашем, який просуває прокремлівські наративи до мас, повідомляючи про нацистів в Україні.