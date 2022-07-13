Певец Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой), выпустил новую песню Ворогів на ножі, посвященную украинской несокрушимости. Артист напомнил, что враг пытается уничтожить не только украинцев, но и нашу культуру и идентичность.

Антон считает, что борьба за наше существование длится уже не первый год. Песня не о войне, а именно об украинском духе. Wellboy уверен, что мы обязательно победим и выборем право на существование.

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— Это песня не о войне. Она о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но сквозь трещину обязательно просочится свет и все враги будут наказаны, — считает музыкант.

Впервые артист представил песню на благотворительном концерте Life will win в рамках европейского тура. Своим творчеством Wellboy способствовал сбору средств на закупку рентген-прозрачных операционных столов для украинских больниц.

Поклонники артиста смогут услышать песню вживую и на других концертах Антона. Ворогів на ножі также войдет в будущий альбом музыканта, над которым он уже работает.

В карьере Wellboy в последние месяцы сильные изменения — в июне артист отказался от сотрудничества со скандальным продюсером Юрием Бардашем, который продвигает прокремлевские нарративы в массы, сообщая о нацистах в Украине.