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Они потеряли все: Леонардо Ди Каприо призвал помогать украинцам

18 марта 2022, 14:19
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Леонардо Ді Капріо
Источник: Depositphotos

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал пост в Instagram в поддержку Украины.

Актер поделился контактами, как можно помочь украинцам, которые пострадали от действий русских агрессоров. Также он обнародовал серию фото с Украины — дети с волонтерами.

— Жертвы боевых действий в Украине потеряли все — от своих близких до основных вещей для выживания, — написал актер под фото.

Ранее в СМИ появилась информация, будто Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине $10 млн, однако она не подтвердилась. Актер действительно пожертвовал нескольким гуманитарным организациям, помогающим украинцам, но сколько именно — неизвестно.

За мир в Украине сейчас выступают все цивилизованные страны, всемирно известные люди и бренды. Голливудские звезды массово выступают со словами поддержки для нашей страны, а также пытаются всячески помочь.

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Теги
Війна в Україні , Леонардо Ди Каприо
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