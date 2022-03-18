Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал пост в Instagram в поддержку Украины.

Актер поделился контактами, как можно помочь украинцам, которые пострадали от действий русских агрессоров. Также он обнародовал серию фото с Украины — дети с волонтерами.

— Жертвы боевых действий в Украине потеряли все — от своих близких до основных вещей для выживания, — написал актер под фото.

Ранее в СМИ появилась информация, будто Леонардо Ди Каприо пожертвовал Украине $10 млн, однако она не подтвердилась. Актер действительно пожертвовал нескольким гуманитарным организациям, помогающим украинцам, но сколько именно — неизвестно.

За мир в Украине сейчас выступают все цивилизованные страны, всемирно известные люди и бренды. Голливудские звезды массово выступают со словами поддержки для нашей страны, а также пытаются всячески помочь.