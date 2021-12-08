Всесвітньо відома британська співачка Адель зізналася, що не знає свого пароля від акаунту в Instagram.

За словами Адель, вона зробила лише єдину публікацію у своїй соціальній мережі, після чого менеджмент співачки відібрав у неї доступ. Все тому, що артистка опублікувала пост необдумано, і він викликав хвилю хейта. Тоді Адель звинуватили в культурній апропріації.

На знімку, опублікованому виконавицею, вона постала у купальнику кольору прапора Ямайки. Свій образ вона доповнила зачіскою народа банду. Тоді кадр викликав хвилю критики, ніби вона використовувала елементи культури однієї країни, не будучи її представником.

– Вони забрали мій пароль, я не знаю свій пароль. Вони хвилюються, що я можу напитися чи просто буду роздратованою… Я особисто опублікувала там лише одне фото, після чого вони забрали мій пароль, – розповіла Адель.

Після цього шанувальники артистки запустили в соціальних мережах хештег #Freeadele, закликаючи менеджмент повернути їй доступ до Instagram.

Раніше Адель розповіла, для кого написала свій альбом 30. Артистка наголосила, що не хоче, щоб його слухало покоління TikTok, оскільки пісні в сольнику та тексти до них надто глибокі.

За словами 33-річної виконавиці, її музика розрахована на однолітків, які дбають про себе та проходять терапію.