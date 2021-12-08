Всемирно известная британская певица Адель призналась, что не знает своего пароля от аккаунта в Instagram.

По словам Адель, она сделала лишь единственную публикацию в своей социальной сети, после чего менеджмент певицы отобрал у нее доступ. Все потому, что артистка опубликовала пост необдумано и он вызвал волну хейта. Тогда Адель обвинили в культурной апроприации.

На снимке, опубликованном исполнительницей, она предстала в купальнике цвета флага Ямайки. Свой образ она дополнила прической народа банду. Тогда кадр вызвал волну критики, будто бы она использовала элементы культуры одной страны, не являясь ее представителем.

— Они забрали мой пароль, я не знаю свой пароль. Они волнуются, что я могу напиться или просто буду раздраженной… Я лично опубликовала там всего одно фото, после чего они забрали мой пароль, — рассказала Адель.

После этого поклонники артистки запустили в социальных сетях хэштег #Freeadele, призывая менеджмент вернуть ей доступ в Instagram.

Ранее Адель рассказала, ля кого написала свой альбом 30. Артистка подчеркнула, что не хочет, чтобы его слушало поколение TikTok, поскольку песни в сольнике и текста к ним очень глубокие.

По словам 33-летней исполнительницы, ее музыка рассчитана на сверстников, которые заботятся о себе и проходят терапию.