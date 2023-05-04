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Вони вбивають! 13-річна українка відмовилася співати на Санремо через росіян

4 Травня 2023, 15:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
София Сомалюк

Вокалістка Софія Самолюк із Києва відмовилася брати участь у міжнародному конкурсі Sanremo Junior 2023 в Італії. 13-річна співачка не захотіла виступати на одній сцені з росіянами.

Софія вийшла на сцену конкурсу, однак замість виступу, вона прочитала промову, в якій заявила, що не співатиме на одній сцені з російськими терористами, що вбивають українських дітей.

– Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну, – наголосила Самолюк.

Варто зазначити, організатори Sanremo Junior 2023 заздалегідь не попередили Софію про те, що їй доведеться розділити сцену з учасником із РФ Кирилом Єжовим, оголосивши про це за кілька годин до заходу.

Крім того, пісенний конкурс Sanremo Junior проводиться під егідою міжнародної організації ЮНІСЕФ – дитячого фонду ООН, метою якого є захист прав та інтересів дітей.

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Теги
Італія Війна в Україні конкурс
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