Вокалистка София Самолюк из Киева отказалась участвовать в международном конкурсе Sanremo Junior 2023 в Италии. 13-летняя певица не захотела выступать на одной сцене с россиянами.

София вышла на сцену конкурса, однако вместо выступления, она прочитала речь, в которой заявила, что не будеть петь на одной сцене с российскими террористами, которые убивают украинских детей.

— Надеюсь, в следующем году на этой сцене страны-террористки не будет. Пожалуйста, поддерживайте Украину, — подчеркнула Самолюк.

Стоит отметить, организаторы Sanremo Junior 2023 заранее не предупредили Софию о том, что ей придется разделить сцену с участником из РФ Кириллом Ежовым, объявив об этом за несколько часов до мероприятия.

Кроме того, песенный конкурс Sanremo Junior проводится под эгидой международной организации ЮНИСЕФ — детского фонда ООН, целью которого является защита прав и интересов детей.