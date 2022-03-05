Українська співачка Оля Полякова розповіла про боротьбу з російською пропагандою в інформаційному просторі.

В ефірі програми Факти ICTV вона зазначила, що роки антиукраїнської пропаганди зробили з жителів РФ зомбі, які не вміють брати на себе відповідальність та вибачатися.

– Вони звикли виправдовуватися, тому що це дуже незрілий народ, який завжди мав вождів. І навіть якщо вони розуміють, що тут гинуть люди, гине мирне населення, що тут справжня війна, вони виправдовують це якимись нісенітницями. Вони бояться виходити на протести, вони бояться автозаків, вони бояться 15 діб ув’язнення. Вони не розуміють, що це нічого у порівнянні з тим, коли на тебе летять бомби, коли ти сидиш з дитиною між несучими стінами у квартирі і не знаєш, чи виживеш. І тому я дуже прошу їх, хоча б не відпускати своїх чоловіків та синів на цю війну. Може хоча б материнське серце зможе вберегти цих горе-вояків, які приходять сюди вбивати наших людей, – сказала зірка.

І попри те, що Оля мала сотні друзів з Росії, ніхто з них не написав співачці під час повномасштабної війни на території України.

Полякова додала, що захоплюється нашою країною, армією та людьми, які згуртувалися заради перемоги над спільним ворогом.