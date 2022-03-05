Украинская певица Ольга Полякова рассказала о борьбе с российской пропагандой в информационном пространстве.

В эфире программы Факты ICTV она отметила, что годы антиукраинской пропаганды сделали из жителей РФ зомби, которые не умеют брать на себя ответственность и извиняться.

– Они привыкли оправдываться, потому что это очень незрелый народ, у которого всегда был вождь. И даже если они понимают, что здесь гибнут люди, гибнет мирное население, что здесь настоящая война, они оправдывают это какой-то чепухой. Они боятся выходить на протесты, они боятся автозаков, боятся 15 суток заключения. Они не понимают, что это ничего по сравнению с тем, когда на тебя летят бомбы, когда ты сидишь с ребенком между несущими стенами в квартире и не знаешь, выживешь ли. Поэтому я очень прошу их, хотя бы не отпускать своих мужей и сыновей на эту войну. Может, хотя бы материнское сердце сможет уберечь этих горе-воинов, которые приходят сюда убивать наших людей, — сказала звезда.

И несмотря на то, что у Оли было сотни друзей из России, никто из них не написал певице во время полномасштабной войны на территории Украины.

Полякова добавила, что восхищается нашей страной, армией и людьми, которые сплотились ради победы над общим врагом.