Відома українська артистка Оля Полякова наголосила, що росіяни мають колективну відповідальність за війну в Україні, бо саме вони потурають своїй владі.

Про це вона заявила в інтерв’ю журналістці Вікна-новини Вікторії Покатіловій.

Крім того, на запитання інтерв’юера щодо Філіпа Кіркорова співачка відрізала, що навіть його ім’я не варте згадки.

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– Не називайте його ім’я! Навіщо? Щоб його пам’ятали? Варто, щоб його забули на віки вічні. Все! Не говоріть навіть це ім’я, – заявила Полякова.

Вона додала, що не проти, аби таким людям, як Вероніка Білоцерківська, давали громадянство. Проте це не означає, що росіяни як народ заслуговують на пробачення.

– Попри те, що я гадаю, що такі люди, як Ніка (Вероніка Білоцерківська), мають отримувати від нас дяку та підтримку, я вважаю, що росіяни мають колективну відповідальність. Вони винні у тому, що мають таку владу. Винні у тому, що розбестили свого лідера. Вони винні у тому, що прощали йому всі знущання над собою. Він може робити зі своїм народом що завгодно. Тому у них є колективна відповідальність за війну. У мене немає прощення для росіян. Я гадаю, що моє покоління, покоління наших дітей не вважатимуть їх за людей, – зазначила Оля Полякова.

Вона поділилася, що одного разу зайшла в чат-рулетку та поспілкувалася з росіянами.

– З друзями вирішили о 2-й ночі зайти у чат-рулетку. Я зайшла, мене це затягнуло до 7-ї ранку. Що я хочу сказати. Ми не знаємо цих людей. Ми знаємо їх за фільмами, по тому, що нам намалювали. Вони не такі, вони інакші. Це треба зрозуміти. Ми їх не знаємо. Рівень співчуття нульовий, а рівень агресії просто захмарний. Рівень зазомбованості. Вони нас ненавидять. Вони нам не співчувають, – наголосила артистка.