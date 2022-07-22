Известная украинская артистка Оля Полякова подчеркнула, что россияне несут коллективную ответственность за войну в Украине, потому что именно они потакают своей власти.

Об этом она заявила в интервью журналистке Вікна-новини Виктории Покатиловой.

Кроме того, на вопрос интервьюера относительно Филиппа Киркорова певица отрезала, что даже имя его не стоит упоминания.

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— Не называйте его имя! Зачем? Чтобы его помнили? Нужно, чтобы его забыли на веки вечные. Все! Не говорите даже это имя, – заявила Полякова.

Она добавила, что не против, чтобы таким людям, как Вероника Белоцерковская, давали гражданство. Однако это не означает, что россияне как народ заслуживают прощения.

— Несмотря на то, что я думаю, что такие люди, как Ника (Вероника Белоцерковская), должны получать от нас благодарность и поддержку, я считаю, что россияне имеют коллективную ответственность. Они виноваты в том, что у них такая власть. Виновны в том, что развратили своего лидера. Они виноваты в том, что прощали ему все издевательства над собой. Он может делать со своим народом что угодно. Поэтому у них есть коллективная ответственность за войну. У меня нет прощения для россиян. Я думаю, что мое поколение, поколение наших детей не будет считать их за людей, — отметила Оля Полякова.

Она поделилась, что однажды зашла в чат-рулетку и пообщалась с россиянами.

— С друзьями решили в 2 ночи зайти в чат-рулетку. Я зашла, меня это затянуло до 7 утра. Что я хочу сказать. Мы не знаем этих людей. Мы знаем их по фильмам, по тому, что нам нарисовали. Они не такие, они другие. Это нужно понять. Мы их не знаем. Уровень сострадания нулевой, а уровень агрессии просто заоблачный. Уровень зазомбированности. Они нас ненавидят. Они нам не сочувствуют, – подчеркнула артистка.