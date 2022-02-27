Украинский телеведущий Сергей Притула высказался по поводу войны в нашей стране, а также сказал, что в РФ у него нет коллег.

Шоумен рассказал, что занимается волонтерством.

— Мы несколько дней назад открыли волонтерский штаб в Киеве. Стараемся закрывать потребности наших оружейников и территориальной обороны теми возможностями, которые мы имеем, несмотря на определенную относительную изоляцию Киева, — сказал он.

Сергей рассказал, что все, что можно было найти на складах Киева — дроны, рации и другие необходимые вещи, они приобрели. Пока ждут поставки всего остального, поскольку запросов много.

Притула отметил, что они склоняют голову перед каждым, кто хочет и может помочь. Просьба – объединяться и сплачиваться между собой за границей и заниматься логистикой – доставлять в Польшу, Венгрию или куда угодно.

— Сейчас со всех сторон по украинской границе на западе разворачиваются логистические центры. Львов, Ивано-Франковск, фуры подгоняют под границу. Везите поближе, перекидывайте все, а оттуда уже будут везти по украинским городам, — сказал телеведущих.

Кроме того, Притула сказал, что в России у него нет коллег.

— Есть твари, которые ничего не хотят делать, чтобы остановить войну в Украине и убийства детей в нашем государстве. Они будут все гореть в аду, независимо от того, каким образом им стыдно, ужасно грустно и досадно, — отметил он.

Сергей также сказал, что если российским звездам стыдно, ужасно грустно и обидно, то они могут выйти на улицы своей страны и что-нибудь сделать.

— Не о чем говорить, ни на какую реакцию не надеялся и сейчас она меня не интересует. Просто хотел, чтобы они знали, что на их руках кровь, – сказал ведущий.

Притула сказал, что к ним могут приходить волонтеры, поскольку работы всегда хватает.

— Все, кто живет возле медицинских учреждений, помните, что там есть люди, которые сидят в подвалах… Если у вас есть возможность и вы живете где-то рядом, не пренебрегайте такой возможностью, — подчеркнул он.

Ранее мы писали, как помочь украинской армии. Список волонтеров и организаций — читайте на Фактах ICTV.