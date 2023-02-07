Ведучий та блогер Олексій Дурнєв зізнався, що відчуває симпатію до моделі Даші Астаф’євої.

За словами Олексія, вони знайомі вже давно. Спілкувалися і тоді, коли Даша була самотня. Зараз вона має коханого.

– Вона мені дуже приємна. Так, вона мені подобається. І як жінка, і як друг… Я її знаю дуже давно і певний період у неї не було хлопця, але я все одно не залицявся. Ну не знаю, ні, вона мені більше подобається як друг, – зазначив Дурнєв в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Зараз дивляться Слід зазначити, що чутки про роман між артистами ходили ще рік тому. Їх створили підписники Астаф’євої та Дурнєва. Як тоді сказала Даша, подібні коментарі її не ображають, але сама вона чіткої відповіді про те, що відбувається між ними, не дала. Наразі модель не самотня. Ще у вересні Астаф’єва розповідала про свої нові стосунки, зазначивши, що новий бойфренд оригінально до неї залицявся, що й підкорило її серце. Читайте також: Війна у 2014 році не відчувалась: Олексій Дурнєв про рідний Маріуполь і знайомих у РФ

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