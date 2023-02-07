Ведущий и блогер Алексей Дурнев признался, что испытывает симпатию к модели Даше Астафьевой.
По словам Алексея, знакомы они уже давно. Общались и тогда, когда Даша была одинока. Сейчас у нее есть возлюбленный.
— Она мне очень приятна. Да, она мне нравится. И как женщина, и как друг… Я ее знаю очень давно и определенный период у нее не было парня, но я все равно за ней не ухаживал. Ну не знаю, нет, она мне больше нравится как друг, — отметил Дурнев в интервью Маше Ефросининой.
Стоит отметить, что слухи о романе между артистами ходили еще год назад. Их создали подписчики Астафьевой и Дурнева. Как тогда сказала Даша, подобные комментарии ее не оскорбляют, но сама она четкого ответа о происходящем между ними не дала.
Сейчас же модель не одинока. Еще в сентябре Астафьева рассказывала о своих новых отношениях, отметив, что новый бойфренд за ней оригинально ухаживал, что и покорило ее сердце.