Ведущий и блогер Алексей Дурнев признался, что испытывает симпатию к модели Даше Астафьевой.

По словам Алексея, знакомы они уже давно. Общались и тогда, когда Даша была одинока. Сейчас у нее есть возлюбленный.

— Она мне очень приятна. Да, она мне нравится. И как женщина, и как друг… Я ее знаю очень давно и определенный период у нее не было парня, но я все равно за ней не ухаживал. Ну не знаю, нет, она мне больше нравится как друг, — отметил Дурнев в интервью Маше Ефросининой.

Сейчас смотрят Стоит отметить, что слухи о романе между артистами ходили еще год назад. Их создали подписчики Астафьевой и Дурнева. Как тогда сказала Даша, подобные комментарии ее не оскорбляют, но сама она четкого ответа о происходящем между ними не дала. Сейчас же модель не одинока. Еще в сентябре Астафьева рассказывала о своих новых отношениях, отметив, что новый бойфренд за ней оригинально ухаживал, что и покорило ее сердце. Читайте также: Война в 2014 году не ощущалась: Алексей Дурнев о родном Мариуполе и знакомых в РФ

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