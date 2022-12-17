Ведучий та блогер Олексій Дурнєв в інтерв’ю Раміні Есхакзай розповів, чому не говорив про війну на Донбасі раніше та як наразі змінилося його життя. Також він зізнався, що заважає йому створити довготривалі стосунки.

Олексій – родом із Маріуполя. Коли читає новини про місто, в нього сльози на очах, але він вірить у щасливе майбутнє та зміни на краще.

Каже, це дуже важка історія для кожного, хто з Маріуполя, чи в кого є якась життєва історія, пов’язана з цим містом. Вважає, всім важко це переживати. Але йому, наприклад, приємно, що саме захисники Маріуполя стали символом незламності українців. Як довго вони трималися до останнього і через надважкі випробування все одно лишалися захищати.

Зараз дивляться

– Я впевнений, що ми переможемо, Маріуполь повернеться. Зараз шанс Маріуполя – переродитись у щось інше, можливо, в курортне місто, в місто інновацій, молоді, де будуть відбудовані нові мікрорайони, коворкінги, IT-центри, – наголошує Олексій.

За словами Дурнєва, про війну на Донбасі з 2014 року люди знали мало, тодішня влада неправильно інформувала громадян нашої країни.

– Війна у 2014 році не відчувалась. Коли я вже у 2014 році жив у Києві, і хоча це було в моєму регіоні на Донбасі, ну, якось воно, знову ж таки, внутрішнє якесь відчуття, це відчувалось, наче просто якийсь конфлікт… Може, держава це якось подавала, що це антитерористична операція, наче якісь терористи, і ось, ідуть спецпризначенці, які мають із цими терористами щось подіяти, – каже блогер.

На його думку, більшість людей так вважала, оскільки він бачить, як люди реагують і поводяться зараз, і як вони поводилися всі ці вісім років.

Дурнєв зізнається, його коло спілкування з початком війни не змінилось, крім того, що прибрав усіх знайомих, які живуть у РФ.

– Нічого про них не знаю, і не хочу знати, просто вони зникли і все, – пояснює ведучий.

Олексій каже, розчулити його може будь-що. Зазвичай це якась історія людини, що страждає. Зізнається, намагається навіть не дивитися сльозливі фільми.

Довготривалих стосунків не має, оскільки просто не хоче, але розуміє, що родина – це класно.

– У мене якихось запитів на це немає. Я розумію, що мені вже багато років, що класно, якщо була б родина вже, діти, мені подобається. Якось не виходить так, це спеціально можна прямо домовитись, так, все, давай с тобою подружимось, зробимо дітей, спеціально це робити, але це не кайф, – наголошує Дурнєв.

Фото: Вікторія Овчарук