Дочка російської акторки Анастасії Заворотнюк прокоментувала стан здоров’я своєї мами.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram Анна Заворотнюк відповіла на запитання одного із підписників.

Вона назвала зірку серіалу Моя прекрасна няня бійцем і наголосила на тому, що все буде добре. Але прохання опублікувати фотографію з мамою викликало у Анни подив.

– Спільне фото ми не опублікуємо. Для чого це? – додала дочка Заворотнюк.

Нагадаємо, що чутки про проблеми зі здоров’ям Анастасії почали з’являтися ще у 2018 році. Тоді вона перестала відвідувати світські заходи та взяла перерву у роботі.

А згодом, у 2019 році у Анастасії Заворотнюк діагностували рак головного мозку після того, як у неї почалися сильні головні болі. Про хворобу зірка дізналася після народження доньки Міли.

Після проведення однієї із операцій рак увійшов у стадію ремісії, але потім хвороба знову повернулася до акторки. Колеги Анастасії зізналися, що вона набрала вагу через гормональні препарати та загалом дуже змінилася.

Сім’я акторки намагається не коментувати стан її здоров’я, а сама Заворотнюк весь цей час не з’являлася на публіці.

Відомо, що зараз вона перебуває у своєму заміському будинку і отримує необхідну допомогу від лікарів.

З 2008 року Анастасія Заворотнюк перебуває у шлюбі з фігуристом Павлом Чернишовим. Для оплати найкращих лікарів її чоловік посилено працює, погоджуючись на участь у різних проектах.

Анастасія має трьох дітей: Анну та Майкла від шлюбу з бізнесменом Дмитром Стрюковим, а також Мілу від Павла Чернишова.

Фото: Анна Заворотнюк