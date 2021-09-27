Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировала состояние здоровья своей мамы.

В сториз на личной странице в Instagram Анна Заворотнюк ответила на вопрос одного из подписчиков.

Она назвала звезду сериала Моя прекрасная няня бойцом и отметила, что все будет хорошо. Но просьба опубликовать фотографию с мамой вызвала у Анны удивление.

— Совместное фото мы не опубликуем. Для чего это? — добавила дочь Заворотнюк.

Напомним, что слухи о проблемах со здоровьем Анастасии начали появляться еще в 2018 году. Тогда она перестала посещать светские мероприятия и взяла перерыв в работе.

А потом, в 2019 году у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. О болезни звезда узнала после рождения дочери Милы.

После проведения одной из операций рак вошел в стадию ремиссии, но затем болезнь снова вернулась к актрисе. Коллеги Анастасии признались, что она набрала вес из-за гормональных препаратов и вообще очень изменилась.

Семья актрисы старается не комментировать состояние ее здоровья, а сама Заворотнюк все это время не появлялась на публике.

Известно, что сейчас она находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

С 2008 года Анастасия Заворотнюк находится в браке с фигуристом Павлом Чернышевым. Для оплаты лучших врачей ее муж усиленно работает, соглашаясь на участие в различных проектах.

Анастасия имеет троих детей: Анну и Майкла от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, а также Милу от Павла Чернышева.

Фото: Анна Заворотнюк