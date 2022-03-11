Президент України Володимир Зеленський обігнав за кількістю підписників у Instagram американського репера Каньє Веста.

Станом на 11 березня, на лідера нашої країни підписано понад 15,5 млн користувачів. Водночас за популярним музикантом слідкує 15,3 млн фоловерів.

Кількість підписників у Володимира Зеленського постійно зростає, оскільки весь світ захоплюється його мужністю, стійкістю та тим, як він захищає нашу країну.

Варто зазначити, що в президента США Джо Байдена – 17,7 млн ​​підписників, у президента Польщі Анджея Дуди – 194 тис. підписників, у президента Франції Емманюеля Макрона – 2,9 млн фоловерів, керівник Італії має в підписниках 143 тис. людей, а ось за акаунтом королівської родини Великої Британії стежать 10,5 млн користувачів.

7 березня Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана. Медаль передав послу України в США Оксані Маркаровій керівник Президентського фонду Рональда Рейгана Фредерік Раян.

Ця нагорода відзначає лідерство глави української держави та незламність духу мільйонів українців.