Президент Украины Владимир Зеленский обогнал по количеству подписчиков в Instagram американского рэпера Канье Уэста.

По состоянию на 11 марта, на лидера нашей страны подписано более 15,5 млн пользователей. В то время как за популярным музыкантом следит 15,3 млн фоловеров.

Число подписчиков у Владимира Зеленского постоянно растет, поскольку весь мир восхищается его мужеством, стойкостью и тем, как он защищает нашу страну.

Стоит отметить, что у президента США Джо Байдена — 17,7 млн подписчиков, у президента Польши Анджея Дуды — 194 тыс. подписчиков, у президента Франции Эмманюэля Макрона — 2,9 млн фоловеров, руководитель Италии имеет в подписчиках 143 тыс. людей, а вот за аккаунтом королевской семьи Великобритании следят 10,5 млн пользователей.

7 марта Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана. Медаль передал послу Украины в США Оксане Маркаровой руководитель Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан.

Эта награда отмечает лидерство главы украинского государства и несокрушимость духа миллионов украинцев.