Володимир Кличко прийшов записатися у резервісти

Відомий український боксер Володимир Кличко планує приєднатися до бригади територіальної оборони Києва. Він вже подав заяву та документи.

Про це повідомив його брат, мер столиці Віталій Кличко, який прийшов перевірити, як триває консультаційна робота з добровольцями.

– Прийшов перевірити, як відбувається консультаційна робота з добровольцями в першому центрі рекрутингу резервістів, який створила столиця. А брат подав заяву і документи – приєднується до бригади територіальної оборони міста Києва, – зазначив Віталій Кличко.

У січні 2022 року Кабмін затвердив умови набору добровольців до підрозділів територіальної оборони в громадах.

Добровольчі формування можуть задіяти: в обороні певної території та захисті населення до моменту розгортання там військ для відсічі збройної агресії проти України; в посиленні охорони державного кордону; в захисті населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій; в підготовці українців до національного спротиву; в охороні та обороні важливих об’єктів інфраструктури та комунікацій; у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами; в здійсненні заходів режиму воєнного стану (в разі його введення) тощо.

Буквально через тиждень КМДА опублікувала інструкцію, де пояснюється, як пройти набір у територіальну оборону Києва.