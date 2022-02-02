Владимир Кличко пришел записаться в резервисты

Известный украинский боксер Владимир Кличко планирует присоединиться к бригаде территориальной обороны Киева. Он уже подал заявление и документы.
Об этом сообщил его брат, мэр столицы Виталий Кличко, пришедший проверить, как идет консультационная работа с добровольцами.
— Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева, – отметил Виталий Кличко.