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Владимир Кличко пришел записаться в резервисты

2 февраля 2022, 11:22
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Владимир Кличко пришел записаться в резервисты

Известный украинский боксер Владимир Кличко планирует присоединиться к бригаде территориальной обороны Киева. Он уже подал заявление и документы.

Об этом сообщил его брат, мэр столицы Виталий Кличко, пришедший проверить, как идет консультационная работа с добровольцами.

— Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы – присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева, – отметил Виталий Кличко.

Теги
Виталий Кличко , Владимир Кличко
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