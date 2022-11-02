Російський депутат і артист Денис Майданов виступив із пропозицією на законодавчому рівні заборонити виступи артистів і музикантів у РФ, визнаних іноземними агентами. Йдеться про ефіри радіостанцій та концертні майданчики.

Це означає, що артисти, які критикують криваві дії влади РФ, можуть залишитися без виступів у країні-агресорі. З такою заявою Майданов виступив у ході щорічного форуму Громадської палати Сообщество. Про це пишуть росЗМІ.

Так, наприклад, серед фізичних осіб, визнаних іноагентами в РФ, числяться гуморист Максим Галкін, музикант Андрій Макаревич, акторка Тетяна Лазарєва, репер Oxxxymiron та інші.

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Ба більше, співачка Алла Пугачова попросила Мін’юст РФ включити її до списку іноагентів. Це вона зробила після того, як в нього потрапив її чоловік Максим Галкін. Артистка пояснила це тим, що повністю солідарна з його позицією, а як ми знаємо і бачимо – гуморист виступає проти повномасштабної війни в Україні.