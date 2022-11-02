Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк обратился к россиянам, которые выросли на его песнях, а теперь пришли на нашу землю грабить и убивать.

Музыкант, который с первых дней полномасштабной войны стоит на защите Украины, посоветовал врагам задуматься, за что они воюют.

— Глупо это, враги. Глупо и бессмысленно. Ладно, мы готовы воевать за свои семьи и верховенство права над тупой силой. А вы за что? А вы, мародеры, убиваете за стиралку и умираете за вечную власть деда, который даже свою семью боится показывать. Умираете за его дачу на Байкале, — написал Андрей в Instagram-stories.

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Напомним, еще летом Андрей Хлывнюк высказался о звездах из РФ, которые поддерживают войну. Музыкант отметил, что им нет оправдания и они никогда не будут прощены, поскольку у преступлений против человечества нет срока давности.

Также артист признался, что лично знает некоторых звезд-путинистов, однако больше для него этих людей не существует.