Актрису Ксению Мишину оштрафовали в Бельгии по дороге в аэропорт.

В Instagram артистка обнародовала видео, на котором предстала с сыном Платоном в зале ожидания аэропорта. Они отправляются в небольшое путешествие, в какое именно — Мишина пообещала рассказать позже, однако сейчас она поделилась, с чего начался ее день.

— Мы выехали в аэропорт и меня остановила полиция за то, что я держала в руках телефон и смотрела в навигатор, чтобы доехать до места назначения. Минус €200. Вот так, — отметила актриса.

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Напомним, в мае Мишина уже была вынуждена заплатить штраф. Тогда она попалась на неправильной парковке авто, за что ей выписали чек на €30.

Ксения вместе с сыном уехала в Бельгию, где у нее были запланированы съемки, и пока в Украине идет полномасштабная война, артистка живет там.

Ранее Ксения Мишина поделилась историей друга с передовой. Артистка обратилась к подписчикам с призывом молиться за наших военных, после того как товарищ ей сказал, что Бог на войне есть.