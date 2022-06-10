Акторка Ксенія Мішина поділилася історією свого друга, який воює на передовій. Каже, він розповідає їй про жахіття війни без прикрас, після чого Мішина плаче від страху та безсилля.

– Бог на війні є чи Хто якщо не я? Цей пост я та автор історії присвячуємо всім воїнам нашої країни. У мене дуже крутий друг, ми разом навчалися, практично росли. Я добре знаю його дружину, старшу дитину. Молодша ще не народилася, але за кілька тижнів до війни подала знак батькам – я тут, я з вами… Творча особистість, харизматичний хлопець, на перший погляд, далекий від війни. Але так тільки здавалося, – написала Мішина в Instagram.

Акторка каже, він кілька разів намагався потрапити до лав ЗСУ і сьогодні перебуває в одній із найгарячіших точок країни.

– Одна розмова була особлива. Тоді він сказав мені: Ксю, знаю точно, Бог на війні є! Саме ця розмова перевернула все в мені, адже якщо Бог на війні, значить все так, як треба, значить усе, що потрібно – довіряти? – запитала Мішина.

Далі вона поділилася прямою промовою: Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п’ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію – мені потрібна моя чашечка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, крокую у двері і в кімнату мене заносить вибухова хвиля. У кухню прилетіла ракета, яка дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя. Ще нещодавно орки підірвали у Сєвєродонецьку хімічний завод, завдання було отруїти нас. Але вітер раптом подув у їхній бік! Знов ангели відвели! Ксю, таких історій море. Усі вони про Бога, про Бога на війні! Про його любов і справедливість. Моліться за нас, це те, що нам дуже потрібно.

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Ксенія каже, в такі моменти їй страшно і хочеться кричати – Зупинися, у тебе сім’я, тебе можуть убити. Але в ці хвилини її серце знає, що це душа, яка йде своїм шляхом, вогонь у його очах, жага до вільного життя.