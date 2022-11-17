Знаменитий хореограф Влад Яма нарвався на критику за публікацію в Instagram. Артист разом зі своєю родиною з перших днів повномасштабного вторгнення виїхав до США, і користувачі мережі пам’ятають про це.
Так, Яма вирішив привітати співробітників радіо, телебачення та зв’язку у зв’язку з міжнародним святом.
Артист заявив, що має тісний зв’язок із телебаченням, а для радіо він назвав себе надто красивим.
– І головне зараз – безпека сім’ї. Зі святом усіх причетних. Миру! – додав Влад.
Своє звернення він прикрасив власним фото під час танцю.
Утім, така публікація сподобалася далеко не всім – користувачі пригадали Ямі і втечу до США, і небажання повертатися в Україну:
- Ну так – коли чоловік боягуз, значить він гарний.
- Головне, що совість повністю атрофована. З таким діагнозом робота на телебаченні – чудовий вибір.
- Перестала поважати.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня і хореограф Євген Кот прокоментував виїзд Ями. Артист нікого за це не засуджує, але його цікавить питання, як саме люди виїжджають за кордон, і чи це роблять законним шляхом.