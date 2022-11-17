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Влад Яма нарвався на критику за публікацію в Instagram: Занадто гарний для радіо

17 Листопада 2022, 09:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Влад Яма нарвався на критику за публікацію в Instagram: Занадто гарний для радіо

Знаменитий хореограф Влад Яма нарвався на критику за публікацію в Instagram. Артист разом зі своєю родиною з перших днів повномасштабного вторгнення виїхав до США, і користувачі мережі пам’ятають про це.

Так, Яма вирішив привітати співробітників радіо, телебачення та зв’язку у зв’язку з міжнародним святом.

Артист заявив, що має тісний зв’язок із телебаченням, а для радіо він назвав себе надто красивим.

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– І головне зараз – безпека сім’ї. Зі святом усіх причетних. Миру! – додав Влад.

Своє звернення він прикрасив власним фото під час танцю.

Утім, така публікація сподобалася далеко не всім – користувачі пригадали Ямі і втечу до США, і небажання повертатися в Україну:

  • Ну так – коли чоловік боягуз, значить він гарний.
  • Головне, що совість повністю атрофована. З таким діагнозом робота на телебаченні – чудовий вибір.
  • Перестала поважати.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня і хореограф Євген Кот прокоментував виїзд Ями. Артист нікого за це не засуджує, але його цікавить питання, як саме люди виїжджають за кордон, і чи це роблять законним шляхом.

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Війна в Україні Влад Яма
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