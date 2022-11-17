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Влад Яма нарвался на критику за публикацию в Instagram: Слишком красивый для радио

17 ноября 2022, 09:52
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Влад Яма нарвался на критику за публикацию в Instagram: Слишком красивый для радио

Знаменитый хореограф Влад Яма нарвался на критику за публикацию в Instagram. Артист вместе со своей семьей с первых дней полномасштабного вторжения уехал в США, и пользователи сети об этом помнят.

Так, Яма решил поздравить сотрудников радио, телевидения и связи в связи с международным праздником.

Артист заявил, что имеет тесную связь с телевидением, а для радио он назвал себя слишком красивым. 

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— И главное сейчас – безопасность семьи. С праздником всех причастных. Мира! — добавил Влад.

Свое обращение он украсил собственным фото во время танца.

Впрочем, такая публикация понравилась далеко не всем — пользователи припомнили Яме и побег в США, и нежелание возвращаться в Украину:

  • Ну да — когда мужчина трус, значит он красивый.
  • Главное, что совесть полностью атрофирована. С таким диагнозом работа на телевидении – великолепный выбор.
  • Перестала уважать.

Напомним, что в конце октября и хореограф Евгений Кот прокомментировал выезд Ямы. Артист никого за это не осуждает, но его интересует вопрос, как именно люди выезжают заграницу, и делают ли это законным путем.

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Війна в Україні Влад Яма
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