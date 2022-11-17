Знаменитый хореограф Влад Яма нарвался на критику за публикацию в Instagram. Артист вместе со своей семьей с первых дней полномасштабного вторжения уехал в США, и пользователи сети об этом помнят.
Так, Яма решил поздравить сотрудников радио, телевидения и связи в связи с международным праздником.
Артист заявил, что имеет тесную связь с телевидением, а для радио он назвал себя слишком красивым.
— И главное сейчас – безопасность семьи. С праздником всех причастных. Мира! — добавил Влад.
Свое обращение он украсил собственным фото во время танца.
Впрочем, такая публикация понравилась далеко не всем — пользователи припомнили Яме и побег в США, и нежелание возвращаться в Украину:
- Ну да — когда мужчина трус, значит он красивый.
- Главное, что совесть полностью атрофирована. С таким диагнозом работа на телевидении – великолепный выбор.
- Перестала уважать.
Напомним, что в конце октября и хореограф Евгений Кот прокомментировал выезд Ямы. Артист никого за это не осуждает, но его интересует вопрос, как именно люди выезжают заграницу, и делают ли это законным путем.