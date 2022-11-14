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Відмовилася від батьківщини: Софія Стужук не планує повертатися в Україну

14 Листопада 2022, 15:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Софія Стужук

Скандальна блогерка Софія Стужук не планує повертатися в Україну. Про це вона заявила в Instagram.

На запитання, чи хотіла б повернутися в Україну, блогерка відповіла, що йде новим шляхом.

Стужук

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– Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка звідти поїхала і будує своє життя заново, – заявила Софія.

Стужук додала, що планів повертатися в рідну для себе країну вона не має, і вона йде далі, новим шляхом.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли блогерка привертає до себе увагу скандальними заявами. З 24 лютого Стужук мовчала про війну, яку розв’язала Росія та вбивала мирних українців. Наприкінці лютого вона втекла до свого хлопця до Риги, і про війну розповіла лише на 68-й день війни. Тоді Софія заявила, що не говорила раніше на цю тему через блокування в Instagram та психологічний стан.

Стужук також виявила виправдання ракетним обстрілам України, які почалися з 10 жовтня і щодня вражають об’єкти енергетичної інфраструктури нашої країни. На думку блогера, винні саме українці. Instagram. У Stories Софії з’явилася публікація про те, що ракетний обстріл стався через реакцію українців на вибухи на Кримському мосту.

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Теги
Війна в Україні Софія Стужук
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