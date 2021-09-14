Маленьке містечко Петрич на кордоні Болгарії, Греції та Македонії стало домом для найвідомішої провидиці минулого століття. Саме там Ванга передбачала майбутнє та допомагала людям.

Зір вона втратила у 12-річному віці, коли вихор урагану підхопив її вгору і відкинув на сотні метрів. Пісок засипав очі. Але місцеві лікарі не змогли допомогти дівчинці, яка осліпла назавжди.

Пророкувати Ванга почала не одразу. Пройде понад 10 років перед тим, як вона допоможе першій людині. У період Другої світової війни до неї підуть родичі військових, аби дізнатися чи повернуться живими їх рідні.

Пізніше до Ванги приїдуть навіть монархи та генсеки. Радянська влада попри свою ідеологію не заважала провидиці та навіть надали їй офіційну оплачувану посаду в одному з інститутів. А все заради того, щоб заробити на Ванзі – біля її будинку поставили касу, прибуток від неї йшов державі.

Найвпливовіші люди довіряли провидиці секрети. Тому не дивно, що навколо її будинку у Петричі постійно чергували спецслужби.

Особливо багато людей приходило до Ванги наприкінці її життєвого шляху. Передбачила вона не лише долі людей та майбутнє світу, а й навіть свою смерть.

В останні роки життя на зібрані пожертви Ванга наказала побудувати церкву. Іконами у ній зробили обличчя стражденних, що йшли до неї.

Болгарські церковники негативно ставляться до пророцтв та магії, тому не зарахували Вангу до святих. Проте до її церкви й досі прямують натовпи паломників.