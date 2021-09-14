Маленький городок Петрич на границе Болгарии, Греции и Македонии стал домом для самой известной провидицы прошлого века. Там Ванга предсказывала будущее и помогала людям.

Зрение она потеряла в 12-летнем возрасте, когда вихрь урагана подхватил ее вверх и отбросил на сотни метров. Песок засыпал глаза. Но местные врачи не смогли помочь девочке, которая ослепла навсегда.

Предсказывать Ванга начала не сразу. Пройдет более 10 лет перед тем, как она поможет первому человеку. В период Второй мировой войны к ней пойдут родственники военных, чтобы узнать, вернутся ли живыми их родные.

Позже к Ванге приедут даже монархи и генсеки. Советская власть несмотря на свою идеологию не мешала провидице и даже предоставили ей официальную оплачиваемую должность в одном из институтов. А все ради того, чтобы заработать на Ванге — у ее дома поставили кассу, прибыль от нее шла государству.

Самые влиятельные люди доверяли провидице секреты. Поэтому неудивительно, что вокруг ее дома в Петричи постоянно дежурили спецслужбы.

Особенно много людей приходило к Ванге в конце ее жизненного пути. Предугадала она не только судьбы людей и будущее мира, но даже свою смерть.

В последние годы жизни на собранные пожертвования Ванга велела построить церковь. Иконами в ней сделали лица страждущих, которые шли к ней.

Болгарские церковники негативно относятся к пророчествам и магии, поэтому не засчитали Вангу к лику святых. Однако в ее церковь до сих пор идут толпы паломников.