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Вірю, що скоро звільнять! Барських привітав рідний Херсон із Днем міста

17 Вересня 2022, 17:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вірю, що скоро звільнять! Барських привітав рідний Херсон із Днем міста
Джерело: Макс Барських

Співак Макс Барських привітав Херсон із Днем міста. 17 вересня йому виповнюється 244 роки.

В Instagram артист оприлюднив свої архівні фото, зазначив, що його дитинство пройшло у найзатишному місті на землі.

– Принаймні, так мені здавалося в дитинстві. Мабуть, немає жодної вулиці, яку б я там не знав. Вірю, що за лічені тижні Херсон буде деокуповано, щоб приїхати та обійняти всіх рідних та близьких мені людей, – зазначив Барських.

Він додав, що як і кожен українець переживає зараз трагедію в Ізюмі. Але також боїться і за рідне місто, яке перебуває в окупації з початку війни.

Зараз дивляться

– Дуже переживаю за тих людей, які наразі перебувають в окупації в моєму рідному місті. Вірю в ЗСУ та знаю, що звільнення вже близько. З Днем міста, Херсоне, – підсумував Макс.

Раніше Макс Барських ділився кадрами зі своєї школи, які зібрав в одне відео. Артист навчався у Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв та Навчально-естетичному комплексі Художня школа.

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