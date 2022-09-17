Певец Макс Барских поздравил родной Херсон с Днем города. 17 сентября ему исполняется 244 года.

В Instagram артист обнародовал свои архивные фото, отметив, что его детство прошло в самом уютном городе на земле.

— Во всяком случае, так мне казалось в детстве. Наверное, нет ни одной улицы, которую бы я там не знал. Верю, что в считанные недели Херсон будет деоккупирован, чтобы приехать и обнять всех родных и близких мне людей, — отметил Барских.

Он добавил, что также как и каждый украинец переживает сейчас трагедию в Изюме. Но боится и о родном городе, который находится в оккупации с начала войны.

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— Очень переживаю за тех людей, которые сейчас находятся в оккупации в моем родном городе. Верю в ВСУ и знаю, что освобождение уже близко. С Днем города, Херсон, — подытожил Макс.

Ранее Макс Барских делился кадрами со своей школы, которые он собрал в единое видео. Артист учился в Херсонском Таврическом лицее искусств и Учебно-эстетическом комплексе Художественная школа.