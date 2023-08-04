Артист Коля Сєрга, який від початку повномасштабного вторгнення РФ захищає Україну в лавах ЗСУ, висловився про хореографа Влада Яму та музичного продюсера Потапа.

Каже, за творчістю Ями ніколи не стежив, а тому не може сказати – здивувався його втечі за кордон із початком війни чи ні.

– Ну, дурень, мудак навіть, оскільки він впливає на аудиторію. Дурень – це коли немає впливу. Ну це так, – зазначив Сєрга.

Щодо Потапа каже, що той завжди був попсовим виконавцем, який працював за гроші і на гроші.

– Це означає, що коли людина матеріально заточена, то її можна залякати. Як правило, самопожертва в таких людей не дуже розвинута, тому сказати, що здивував – ні, але неприємно було, – зазначив Коля.

Каже, якби Потап залишився і став би на захист нашої країни, тоді б він його справді приємно здивував.

До слова, раніше Влад Яма вперше сказав, чи соромно йому за те, що він відсиджується за кордоном. Так, під одним із фото хореографу поставили подібне запитання, на що він відповів коротко, залишивши хештег #регулярно.