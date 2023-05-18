Українська актриса Ксенія Мішина згадала, як водила сина на вулицю червоних ліхтарів. В інтерв’ю зірка зізналася, що почувається прогресивною мамою.

Це сталося в Бельгії – в Антверпені, куди Ксенія приїхала на знімання.

– З одного боку я пишаюся, адже прогресивна мама, але з іншого боку – не дуже. Ми з Платоном приїхали в Антверпен із сином, і гуляємо містом, де я йому розповідаю цікаві факти. Тоді ми ходили з навігатором, адже я не пам’ятала це місто, – почала свою історію Мішина.

Саме навігатор і підставив акторку, коли вона з сином йшла додому.

– Ми йдемо і я дивлюся – якась гола дурепа стоїть у вікні. А я тут із сином іду. Потім я озираюся – їли-пали. Ми потрапили на вулицю червоних ліхтарів. І я йду з пакетами в руках, а поруч син, який посміхається і дивиться на всі боки – він уже знав, де ми. Гуляють поруч мужики і дивляться на мене – мені тоді було дуже соромно. А звернути ми не могли – Платон побачив усе, що тільки можна було у свої 10 років, – заявила актриса.

Нагадаємо, що нещодавно Мішина бачилася з батьком Платона, який не бачив свого сина за 11 років. Чоловік заявив, що усвідомив свої помилки і хоче підтримувати контакт із дитиною.