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Сказав, що зробить з мене класну акторку: Ксенія Мішина розповіла про залицяння Сергія Гармаша

12 Квітня 2023, 12:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксения Мишина
Джерело: Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина згадала, як на початку своєї кар’єри сподобалася російському акторові Сергію Гармашу. Він пропонував їй стосунки, проте вона відмовилася.

Каже, познайомилися вони на знімальному майданчику фільму Залюднений острів у Севастополі. Тоді Ксенія була у складі масовки та зіграла епізодичну роль. Вона сподобалася акторові з РФ і він попросив її номер телефону.

– До мене підійшов Сергій і почав зі мною знайомитися. Запитував, звідки я, як справи. І запропонував обмінятися телефонами. А мені там було 18 років, і я: Ого, давайте. Я дала свій телефон і він дзвонив пів року десь, – поділилася Мішина.

Додає, тоді він шукав собі дружину і кликав акторку на побачення, але вона всіляко відмовлялася. Зрештою Гармаш запропонував Ксенії приїхати до Москви, натякаючи, що допоможе їй стати відомою.

– В один момент він зателефонував мені і сказав: – Приїжджай до мене в Москву. Я намагалася якось з’їхати від цього. І після цього він ще раз зателефонував і сказав: Я бачу, що ти не хочеш стати класною акторкою? Я міг зробити з тебе класну акторку, і грала б ти в класних фільмах, тому ти подумай і приїжджай, – згадує Ксенія.

Варто зазначити, що Сергій Гармаш уродженець Херсона. Незважаючи на це, він підтримує кривавий путінський режим.

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Ксенія Мішина
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