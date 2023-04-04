Акторка Ксенія Мішина зізналася, що під час повномасштабної війни зустрічалася з батьком своєї дитини, з яким розійшлася, перебуваючи на сьомому місяці вагітності.

Так, чоловік з’явився знову в житті Ксенії, зазначивши, що усвідомив свої помилки і хоче спілкуватися із сином Платоном, якого жодного разу не бачив за 11 років.

– Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою. Людина не змінилася. Скажу так: незакритий гештальт був більше в мене, ніж у сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина… Усе це погано впливає на сина, він починав питати: А чому так? – поділилася акторка.

Також вона додала, що в колишнього коханого нова сім’я, яка почала “качати права”, на що Ксенія сказала: Ні, це не про мене.

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Зазначимо, що Мішина розповідала про те, що екскоханий піднімав на неї руку. У 2017 році він з’явився і спустив її зі сходів у театрі.