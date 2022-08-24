Співачка Аліна Паш згадала ситуацію, коли зазнала найбільшого страху за пів року повномасштабної війни, і розповіла, чи є, на її думку, “хороші росіяни”.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Аліна розказала, що за шість місяців війни, яку розв’язала РФ, бували різні періоди. Були як емоційно сильні моменти, так і розпач, втома.

– Зараз намагаюся робити те, що від мене залежить – говорю про війну Росії проти України на всіх майданчиках, до яких є доступ, звертаюся до міжнародної спільноти із закликами, які нам як країні важливі на міжнародній арені. Зупинятися не планую, – наголосила Паш.

Найбільшого страху зазнала, коли її тато потрапив під артобстріли. Дивним чином склалося так, що телефон у його кишені випадково набрав дружину, і її мама почула, як лунали вибухи, як усі тікали.

Зараз дивляться

– Не уявляю, що вона пережила на той момент. За дві години, коли тато вже нормально віддзвонився їй, що вони вижили, вона набрала і мене, розповіла, як молилася невпинно, як просила вберегти коханого. Усередині все похололо. Вдячна Богу, що вберіг мого батька, вдячна, що мама його вірою в цей момент посилювала, – згадує співачка.

Аліна не виключає того, що “хороші росіяни” існують, проте каже – її це не стосується, оскільки легітимна влада діє за згодою свого народу.

– Якщо Путіна все ще не скинули з трону, то народ визнає його. Росіян усе влаштовує. Тому винний кожен із них. Щодо “хороших росіян” – якщо такі десь і живі, мене це не обходить, нехай роблять хоча б щось для України, відмивають гріхи своєї негідної нації, але ми, українці, не повинні на це реагувати ніяк, – вважає артистка.

Зізнається, деякі слова за час війни набули для неї іншого значення.