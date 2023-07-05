Український співак Вадим Олійник розповів про залицяння з боку путініста Кіркорова – артист із Росії навіть дарував подарунки. Йдеться про іменний велосипед.

– Напряму мені інтим він не пропонував, але на Новій Хвилі в Юрмалі питав мене, чому я з дівчатами ходжу. Він говорив якусь маячню, – з усмішкою розповідає Олійник в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Співак додав, що були також і незвичайні подарунки від Кіркорова. З огляду на те, що поведінка зірки РФ завжди викликає запитання, велосипед у подарунок не здається чимось дивним.

– Він подарував велосипед. Це було дуже дивно. На ньому ще було написано – Вадим Олійник ДіА. Фільми, – вказав на помилку в написі артист.

Нагадаємо, що Кіркоров залицявся до Остапчука – шоумен розповів, що співак іноді виявляв інтерес до нього, хоч і в жартівливій манері. Володимир заявив, що прямо Кіркоров ніколи не говорив про свої почуття, оскільки в Остапчука є сім’я і дружина. Український шоумен зізнається, що йому гріє душу думка, що Філіп побачив у ньому красивого чоловіка.