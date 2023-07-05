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Він був іменним: Вадим Олійник уперше розповів про подарунки від Кіркорова

5 Липня 2023, 11:42
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Олійник

Український співак Вадим Олійник розповів про залицяння з боку путініста Кіркорова – артист із Росії навіть дарував подарунки. Йдеться про іменний велосипед.

– Напряму мені інтим він не пропонував, але на Новій Хвилі в Юрмалі питав мене, чому я з дівчатами ходжу. Він говорив якусь маячню, – з усмішкою розповідає Олійник в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Співак додав, що були також і незвичайні подарунки від Кіркорова. З огляду на те, що поведінка зірки РФ завжди викликає запитання, велосипед у подарунок не здається чимось дивним.

– Він подарував велосипед. Це було дуже дивно. На ньому ще було написано – Вадим Олійник ДіА. Фільми, – вказав на помилку в написі артист.

Нагадаємо, що Кіркоров залицявся до Остапчука – шоумен розповів, що співак іноді виявляв інтерес до нього, хоч і в жартівливій манері. Володимир заявив, що прямо Кіркоров ніколи не говорив про свої почуття, оскільки в Остапчука є сім’я і дружина. Український шоумен зізнається, що йому гріє душу думка, що Філіп побачив у ньому красивого чоловіка.

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Джерело
Слава Дьомін
Теги
Філіп Кіркоров
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