Украинский певец Вадим Олейник рассказал об ухаживаниях со стороны путиниста Киркорова — артист из России даже дарил подарки. Речь идет об именном велосипеде.

— Напрямую мне интим он не предлагал, но на Новой Волне в Юрмале спрашивал меня, почему я с девушками хожу. Он говорил какой-то бред, — с улыбкой рассказывает Олейник в интервью Славе Демину.

Певец добавил, что были также и необычные подарки от Киркорова. Учитывая, что поведение звезды РФ всегда вызывает вопросы, велосипед в подарок не кажется чем-то удивительным.

— Он подарил велосипед. Это было очень странно. На нем еще было написано — Вадим Олейник ДиА. Фильмы, — указал на ошибку в надписи артист.

Напомним, что Киркоров ухаживал за Остапчуком — шоумен рассказал, что певец иногда проявлял интерес к нему, хоть и в шутливой манере. Владимир заявил, что прямо Киркоров никогда не говорил о своих чувствах, поскольку у Остапчука есть семья и жена. Украинский шоумен признается, что ему греет душу мысль, что Филипп увидел в нем красивого мужчину.