Оля Полякова показала туалет музичної студії у Києві з Кіркоровим із Корольовою. Так, знімки прихильників війни Росії з Україною помістили на рівні з унітазами, де їм і місце.

Незвичайним інтер’єром артистка поділилася за допомогою відео в Instagram.

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Так, у короткому ролику можна почути сміх Полякової, котра також коментує несподівану знахідку в одному із туалетів Києва. Відвідувачі студії звукозапису також встигли виявити свою креативність – Кіркорову домалювали роги та напис ворог України, а ось Корольовій дісталося сильніше – їй на лобі залишили оцінку її інтелекту.

– Так, дивіться, в одному туалеті – вам тут і місце, – коротко прокоментувала Полякова.

Нагадаємо, що Корольова активно мовчить про війну у своїй рідній країні, яку розпочала Росія. Вперше про Україну зрадниця заговорила на початку травня. Щоправда, це було на тлі дня народження Кіркорова. Тоді співачка опублікувала спільну фотографію, на якій вони перебувають за лаштунками у Києві у Палаці Спорту.

Що ж до Філіпа, він активно підтримує криваву війну і всіляко виступає за її подальшу активність. Щоправда, йому не скрізь раді – влітку Кіркорову відмовили у в’їзді до Молдови.