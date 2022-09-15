Співачка Тіна Кароль випустила пісню під назвою Вільні. Нескорені до офіційної прем’єри. Артистка присвятила трек українському народу, який через місяці війни з Росією залишається вільним.

Новою піснею артистка поділилася зі своїми шанувальниками у Telegram.

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Кароль зробила несподіванку навіть для фанатів – кліп на пісню Вільні. Нескорені зірка обіцяла показати у п’ятницю 16 вересня, але трек злила за день до виходу ролика.

Останніми днями Кароль розігріває інтерес фанатів до нової роботи – публікує знімки зі зйомок відеоролика, де співачка приміряла незвичайні образи.

Користувачі мережі вже відреагували на нову пісню Кароль:

Звучить неймовірно! Гарний біт! Гарні слова! Виконання неймовірне!

Дякую. Пісня дуже крута. Вона буде в мене у збереженому. Це – хіт.

Дуже класна пісня. Тиночка, ти розумничка!

Наприкінці літа Тіна Кароль випустила новий альбом Leleka, у якому переосмислила всіма улюблені народні українські пісні – вона їх представила у новому електронному звучанні. Над створенням пісень Тіна працювала з діджеєм Мacro/micro для показу українського бренду на модному заході у Токіо.