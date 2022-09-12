Військовий освідчився коханій на концерті Тіни Кароль у метро

На сольному концерті Тіни Кароль військовий зі сцени зробив пропозицію своїй коханій. Артистка не змогла стримати сліз під час зворушливого моменту.

Незабутній момент опублікувала Кароль у TikTok.

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– Пропозиція руки та серця на моєму концерті в метро! Гірко молодим, – радісно прокоментувала відео артистка.

На початку ролика Тіна Кароль стоїть разом із військовим Національної гвардії України та його коханою на станції метро Майдан Незалежності у Києві.

– Я щаслива, що сьогодні ми створюємо справжню українську родину, – заявила Кароль і відійшла убік.

Військовий встав навколішки перед дівчиною і попросив її руки та серця. Кохана погодилася. Під час зворушливого моменту Кароль затуляла обличчя руками й витирала сльози. Весь зал аплодував новій родині.

Під час концерту Тіна співала пісні виключно українською мовою, виконуючи свої популярні хіти, спілкувалася з глядачами та читала вірші зі сцени.

Раніше Кароль допомогла сім’ям військових Азова – артистка зібрала річні рюкзаки для першокласників після спілкування із дружинами наших захисників. За заявою зірки, зібраного в рюкзаках вистачить юним учням на весь рік.