Міністерство закордонних справ Латвії внесло на невизначений термін до списку небажаних осіб 25 російських працівників культури. Вони потрапили до чорного списку за пропаганду та підтримку війни, а також агресію проти України.

Глава зовнішньополітичного відомства Латвії Едгарс Рінкевич наголосив, що список доповнюватиметься і надалі.

Наразі в чорному списку опинилися: Поліна Гагаріна, Сергій Жуков, Олексій Потєхін, Тимур Юнусов, Микола Расторгуєв, Віталій Локтєв, Олександр Єрохін, Сергій Перегудов, Дмитро Стрєльцов, Олексій Тарасов, Павло Сучков, Олексій Кантур, Наталія Подольська, Володимир Машков, Дмитро Пєвцов, Микита Міхалков, Ілзе Лієпа, Вікторія Циганова, Станіслав Михайлов, Валерія Гергієва та інші.

Нагадаємо, 21 березня міністр культури Науріс Пунтуліс закликав МЗС Латвії додати до списку небажаних осіб понад 20 російських працівників культури.

18 березня в Москві відбувся пропагандистський концерт, присвячений анексії Криму та підтримці військової агресії Росії проти України. Через це міністр культури звернувся до МЗС Латвії із закликом внести учасників концерту до чорного списку.

Також комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням позбавити державних нагород України артистів, які мовчать про війну або відверто підтримують російську агресію.

До чорного списку потрапили Микола Басков, Володимир Бортко, Василь Герелло, Філіп Кіркоров, Ані Лорак, Світлана Лобода, Ігор Крутой, Таїсія Повалій та інші артисти.