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Вільна та незламна: привітання зірок із Днем Незалежності України

24 Серпня 2022, 10:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
День Независимости Украины

24 серпня мільйони людей відзначають День Незалежності України – одне з найголовніших свят для нашої країни. В умовах війни цей день важливий по-особливому, адже ми боремося за нашу свободу та незалежність і ніколи її не віддамо.

Цього дня заведено вітати своїх друзів та близьких, а також проводити час у родинному колі. Зірки також не сидять без діла, радуючи українців теплими словами та приємними заявами.

Привітання зірок із Днем Незалежності України — далі у матеріалі.

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Софія Ротару порадувала своїх шанувальників коротким, але дзвінким вітанням.

Ротару

– З Днем Незалежності, Україно, – написала співачка у Stories, додавши фото з жовтими горами та блакитним небом.

Холостяк Олександр Топольський також приєднався до привітань. Він опублікував своє фото на тлі прапора України та звернувся до шанувальників, щоб нагадати про важливість свободи та незалежності.

– Свобода та незалежність – були, є і будуть моїми головними життєвими цінностями. Це можливість вільно висловлювати свою думку, реалізація особистості та демократичне середовище. Незалежність = правда. Вітаю всіх українців із Днем Незалежності – вона починається з кожного з нас, і її треба відстоювати, особливо у важкі часи. Україна була, є і завжди буде вільною демократичною державою, – заявив Олександр.

Гурт Океан Ельзи привітав із Днем Незалежності України не лише фото жовто-синього прапора, а й процитував слова пісні “Коли навколо ні душі…”.

– З Днем Незалежності України! З любов’ю до країни, з вдячністю до тих, кому сьогодні рівно пів року, як вся планета згадує справжні значення героїзму, мужності, сміливості.

І най зупинитися Земля.

Най прийдуть всі вони забрати.

Все одно не зможу я тобі віддати,

Бо ти була і є моя – заявили музиканти.

Піаніст Євген Хмара записав відеозвернення на честь важливого свята.

– Українки та українці – з нашим святом. З Днем Незалежності – від Радянського Союзу, Росії та злих сил, які зникають сьогодні як роса на сонці. Слава нашим захисникам, слава Богу за кожен день, та Слава Україні! – заявив композитор.

Не лише зірки радіють святом та діляться своїми емоціями з близькими – Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Незалежності України у листівках, якими можна привітати своїх друзів та близьких.

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