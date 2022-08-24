24 августа миллионы людей отмечают День Независимости Украины — один из самых главных праздников для нашей страны. В условиях войны этот день важен по-особенному, ведь мы боремся за нашу свободу и независимость, и никогда ее не отдадим.

В этот день принято поздравлять своих друзей и близких, а также проводить время в кругу семьи. Звезды также не сидят без дела, радуя украинцев теплыми словами и приятными заявлениями.

Поздравления звезд с Днем Независимости Украины — далее в материале.

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София Ротару порадовала своих поклонников кратким, но звонким поздравлением.

— С Днем Независимости, Украина, — написала певица в Stories, добавив фото с желтыми горами и голубым небом.

Холостяк Александр Топольский также присоединился к поздравлениям. Он опубликовал свое фото на фоне флага Украины, и обратился к поклонникам, чтобы напомнить о важности свободы и независимости.

— Свобода и независимость – были, есть и будут моими главными жизненными ценностями. Это возможность свободно выражать свое мнение, реализация личности, и демократическая среда. Независимость = правда. Поздравляю всех украинцев с Днем Независимости — она начинается с каждого из нас, и ее нужно отстаивать, особенно в трудные времена. Украина была, есть и всегда будет свободным демократическим государством, — заявил Александр.

Группа Океан Эльзы поздравила с Днем Независимости Украины не только фото желто-синего флага, но и процитировали слова песни “Коли навколо ні душі…”.

— С Днем Независимости Украины! С любовью к стране, с благодарностью к тем, благодаря кому сегодня ровно полгода, как вся планета вспоминает подлинные значения героизма, мужества, смелости. І най зупиниться Земля. Най прийдуть все вони забрати. Все одно не зможу я тебе віддати, Бо ти була і є моя — заявили музыканты.

Пианист Евгений Хмара записал видеообращение на честь важного праздника.

— Украинки и украинцы — с нашим праздником. С Днем Независимости — от Советского Союза, России и злых сил, которые исчезают сегодня как роса на солнце. Слава нашим защитникам, слава Богу за каждый день, и Слава Украине! — заявил композитор.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк также обратился к украинцам — он поздравил всех с праздником, и показал свое фото с нашим флагом на плечах.

— С Днем Независимости! Слава Украине! Вместе победим! — добавил музыкант.

Потап подошел к поздравлению с креативом — он опубликовал снимок документа, который провозглашает независимость Украины. Конечно, сам документ не настоящий, но настроение отлично поднимает.

— С Праздником Дорогие Украинцы! С Днем Независимости!

Ведущий Григорий Решетник опубликовал свое семейное фото — вместе со своей женой и сыновьями он красуется в вышиванке.

— Нас не сломать и не победить – никому и никогда! Потому что мы любящая, красивая, смелая и лучшая нация в мире! С Днем Рождения, Украина! С Днем Независимости, наша Родная! С любовью Reshetnik Family, — подписал снимок Григорий.

Не только звезды радуются праздником и делятся своими эмоциями с близкими — Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Независимости Украины в открытках, которыми можно поздравить своих друзей и близких.