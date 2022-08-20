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Судний день: таролог дала прогноз на День Незалежності

20 Серпня 2022, 10:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Судний день: таролог дала прогноз на День Незалежності

День Незалежності пройде для України з тривогами та провокаціями, переконана переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова.

За словами тарологині, числа дати 24.08.2022 у сумі дають карту Суд.

– Судний день, буде тривога.

Пасинкова закликає за два дні до та два дні після Дня Незалежності нікуди не переїжджати, а також не нехтувати сигналами сиренами та бігти в укриття.

Зараз дивляться

– Карти показують, що в цей день як мінімум буде зірвана важлива зустріч на найвищому рівні. Але віримо, що справжнє свято у нас ще попереду разом із днем перемоги.

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Теги
Війна в Україні День Незалежності
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