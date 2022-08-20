Судний день: таролог дала прогноз на День Незалежності

День Незалежності пройде для України з тривогами та провокаціями, переконана переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова.
За словами тарологині, числа дати 24.08.2022 у сумі дають карту Суд.
– Судний день, буде тривога.
Пасинкова закликає за два дні до та два дні після Дня Незалежності нікуди не переїжджати, а також не нехтувати сигналами сиренами та бігти в укриття.
Зараз дивляться
– Карти показують, що в цей день як мінімум буде зірвана важлива зустріч на найвищому рівні. Але віримо, що справжнє свято у нас ще попереду разом із днем перемоги.