Судний день: таролог дала прогноз на День Незалежності

День Незалежності пройде для України з тривогами та провокаціями, переконана переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова.

За словами тарологині, числа дати 24.08.2022 у сумі дають карту Суд.

– Судний день, буде тривога.

Пасинкова закликає за два дні до та два дні після Дня Незалежності нікуди не переїжджати, а також не нехтувати сигналами сиренами та бігти в укриття.

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