Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Листівки з Днем Незалежності України: найкращі привітання

24 Серпня 2022, 06:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Прапор

24 серпня щорічно відзначається одне з найголовніших свят – День Незалежності України. Цього року свято особливе – прямо зараз ми боремося за свою свободу та незалежність.

Свято – чудова можливість порадувати своїх друзів та близьких. За всі ці роки ми довели світові, що Україна заслуговує на незалежність та право на існування у цивілізованому світі.

Факти ICTV підготували листівки із Днем Незалежності України, які піднімуть настрій важливим людям навіть на відстані.

Зараз дивляться

День Незалежності України День Незалежності України День Незалежності України День Незалежності України День Незалежності України

У мирний час День Незалежності України приносить додатковий вихідний, але на тлі війни довелося зробити виняток – українці виходять на роботу. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що святкування Дня незалежності буде, оскільки це є важливим святом для України, однак без гучних гулянь. Щоправда, подробиці розкривати не стали – з метою безпеки.

Останній місяць літа добігає кінця – незабаром осінь прийде в Україну. Вересень також порадує величезною кількістю свят, у тому числі церковних. Наприклад, вже 21 числа віряни відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а 27 вересня Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.

Читайте також:
Лунный календарь на ноябрь 2021Період для творчості та втілення планів: місячний календар на вересень 2022

Теги
День Незалежності День незалежності України Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь