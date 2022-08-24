24 серпня щорічно відзначається одне з найголовніших свят – День Незалежності України. Цього року свято особливе – прямо зараз ми боремося за свою свободу та незалежність.

Свято – чудова можливість порадувати своїх друзів та близьких. За всі ці роки ми довели світові, що Україна заслуговує на незалежність та право на існування у цивілізованому світі.

Факти ICTV підготували листівки із Днем Незалежності України, які піднімуть настрій важливим людям навіть на відстані.

Зараз дивляться

У мирний час День Незалежності України приносить додатковий вихідний, але на тлі війни довелося зробити виняток – українці виходять на роботу. Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що святкування Дня незалежності буде, оскільки це є важливим святом для України, однак без гучних гулянь. Щоправда, подробиці розкривати не стали – з метою безпеки.

Останній місяць літа добігає кінця – незабаром осінь прийде в Україну. Вересень також порадує величезною кількістю свят, у тому числі церковних. Наприклад, вже 21 числа віряни відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а 27 вересня Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Ознайомитися з повним календарем церковних свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.