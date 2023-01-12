Фінал міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2022 лише через кілька днів, і представниця України Вікторія Апанасенко вже встигла вразити глядачів та журі.

На попередній раунд змагань Preliminary Competition українка вийшла у символічному костюмі Воїн світла.

Так, костюм Вікторії виглядає дуже ефектним – впадають у вічі крила, які гарно розкрилися перед публікою. Українка майстерно володіє мечем і показала це всьому світу. Образ виглядає дуже незабутнім — можна сказати про успішний вихід.

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Суть костюма – представити Україну як Воїна світла, який крізь темряву несе промені, борючись із російським агресором на своїй землі.

Раніше розкривалися подробиці вбрання Вікторії. Зовні він нагадує образ Михайла Архангела, і це зроблено спеціально. Під бронею та крилами можна побачити монолітний комбінезон, який покриває все тіло Вікторії. На сукні у вигляді вишиванки пішло 10 метрів тканини, а крила на спині виглядають обпаленими в боях, але вкриті синьо-золотими обладунками.

Відомо, що над костюмом працювали 4 місяці за умов війни, що помітно ускладнило його створення.

Нагадаємо, що переглянути онлайн-трансляцію конкурсу Міс Всесвіт 2022 можна на Фактах ICTV, де також детально описані подробиці конкурсу.

У заході беруть участь 86 дівчат, а фінал конкурсу заплановано на 15 січня.