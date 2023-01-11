Україну на конкурсі Міс Всесвіт 2022 представить модель Вікторія Апанасенко. Захід пройде у Новому Орлеані з 11 до 14 січня, за київським часом – з 12 до 15 числа.

Представниця нашої країни родом із Чернігова. Вона закінчила факультет психології КНУ ім. Тараса Шевченка за фахом Соціальна робота.

З початком війни Вікторія почала активно займатися волонтерством, до цього дівчина жила іншим життям. З дитинства займалася танцями, вступила до модельної агенції, брала участь у різноманітних конкурсах краси, писала вірші.

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Факти ICTV вирішили показати вам, як виглядала 28-річна Вікторія Апанасенко 5-10 років тому.

Також ми зробили добірку фото Вікторії зараз, щоб ви змогли подивитися, як за роки змінилася модель.

3 січня Вікторія вирушила до Нового Орлеану, де 11 числа відбудеться шоу Національних костюмів у рамках Міс Всесвіт 2022.

Апанасенко постане перед глядачами в образі Воїна світла, який створила дизайнерка Леся Потока.

Українці ж зможуть переглянути онлайн-трансляцію, яка за київським часом пройде 12 січня о 3:00 на YouTube-каналі конкурсу.

Фінал Міс Всесвіт 2022 відбудеться 14 січня – 15 за Києвом.

Фото: Вікторія Апанасенко