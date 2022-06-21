Вікіпедія “поховала” Віталія Козловського: Я помер уже як 2 дні

Всесвітньо відомий портал Вікіпедія “поховав” українського співака Віталія Козловського. На думку незалежної енциклопедії, артист помер 18 червня 2022 року.

Сам Козловський вже відреагував на інформацію про свою смерть в Instagram та іронічно до цього поставився.

– Я помер. Вже як 2 дні! За версією Вікіпедії. Хоча, вчора була ситуація, коли я був близький до цього, але все обійшлося… – заявив Віталій.

Варто зазначити, що інформація про дату смерті зірки відображається тільки в російськомовній версії енциклопедії. Якщо прочитати про співака на українській версії сайту, то такої інформації немає.

Зараз дивляться

Користувачі мережі відреагували на інформацію до Вікіпедії та звернулися до співака:

Віталіку, бережи себе, ти чого нас так лякаєш? Нехай тебе оберігає ангел-охоронець.

Значить довго житимете! Є така прикмета.

Жах…. Хіба так можна помилятися.

Редагувати Вікіпедію може кожен! Це проблема.

Козловський активно підтримує Україну у війні з Росією – ще навесні він випустив пісню Інша весна, яку присвятив трагічним подіям, що змінили життя мільйонів українців. Своєю творчістю він хоче зберегти пам’ять про сьогоднішній біль народу, жах війни, а ще — спогади про тих, кого забрала ця війна.