Вікіпедія “поховала” Віталія Козловського: Я помер уже як 2 дні

Всесвітньо відомий портал Вікіпедія “поховав” українського співака Віталія Козловського. На думку незалежної енциклопедії, артист помер 18 червня 2022 року.
Сам Козловський вже відреагував на інформацію про свою смерть в Instagram та іронічно до цього поставився.
– Я помер. Вже як 2 дні! За версією Вікіпедії. Хоча, вчора була ситуація, коли я був близький до цього, але все обійшлося… – заявив Віталій.
Варто зазначити, що інформація про дату смерті зірки відображається тільки в російськомовній версії енциклопедії. Якщо прочитати про співака на українській версії сайту, то такої інформації немає.
Користувачі мережі відреагували на інформацію до Вікіпедії та звернулися до співака:
- Віталіку, бережи себе, ти чого нас так лякаєш? Нехай тебе оберігає ангел-охоронець.
- Значить довго житимете! Є така прикмета.
- Жах…. Хіба так можна помилятися.
- Редагувати Вікіпедію може кожен! Це проблема.
Козловський активно підтримує Україну у війні з Росією – ще навесні він випустив пісню Інша весна, яку присвятив трагічним подіям, що змінили життя мільйонів українців. Своєю творчістю він хоче зберегти пам’ять про сьогоднішній біль народу, жах війни, а ще — спогади про тих, кого забрала ця війна.